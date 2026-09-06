Rusya-Ukrayna savaşında kritik dönemeç

ABD Başkanı Donald Trump, dört yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için yeni bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'yı ziyaretinin ardından Trump, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'i Moskova ve Kiev'e gönderdi. Amerikan basınına göre, Witkoff ve Kushner Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasların ardından bugün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek. ABD Başkanı, iki müzakerecinin Moskova ve Kiev'e çatışmanın sona erdirilmesine yönelik öneriler götüreceğini açıkladı. Trump "Beraberlerinde savaşı sona erdirecek bir teklif götürüyorlar" ifadelerini kullandı.

3 GÜNLÜK ATEŞKES

Kremlin, Putin'in Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e saldırmama talimatı verdiğini bildirdi. The New York Times'a göre Washington, Ukrayna ve Rusya'dan saldırılara ara vermesini talep etti. Öte yandan Trump, Putin'in NATO topraklarına saldırmayı düşünmediğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör