Rusya-Ukrayna savaşında kritik temas! Abu Dabi’de üçlü müzakereler ikinci gününde

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dün başlayan üçlü müzakerelerin yeni turunun ikinci gününde devam ettiğini ifade etti.

KRİTİK ÜÇLÜ ZİRVE DEVAM EDİYOR

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında 4 Şubat'ta başlayan üçlü müzakerelerin ikinci gününde de devam ettiğini duyurdu.

Umerov'un verdiği bilgilere göre, müzakere sürecinde dün olduğu gibi ilk etapta üçlü toplantılar yapılacak. Ardından müzakere sürecinin gruplar formatında devam edeceği kaydedildi.

Umerov, görüşmelerin sonuçlarının daha sonra açıklanacağını bildirdi.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşmeler, 23-24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.