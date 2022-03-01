Rusya Ukrayna Savaşı’nda son dakika! Rusya’dan dünyaya gözdağı! Bu yaptığınız yanıtsız kalmayacak...

Rusya Ukrayna savaşı 6. gününde de devam ediyor. İki ülke arasında dün yapılan müzakere görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. İki ülkenin birbirine ilettikleri talepler kabul edilmeyince müzakereler 2. tura kaldı.

RUSYA'NIN İLERLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Rusya hava ve karadan kuşatma altına aldığı Başkent Kiev'i düşürmek için bir konvoy yola çıkardı. Rusya'nın Kiev için çıkardığı konvoyun genişliği 65 kilometreyi buluyor. Konvoyun Kiev'e girmesine son 25 kilometre kaldı.