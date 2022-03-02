Rusya Ukrayna savaşında son dakika! Zelenskiy için gönderilen V Taburu yok edildi!

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Karşılıklı çatışmalar, 7'nci günde de devam ederken Ukrayna'da birçok noktada gece saatlerinde de patlamalar yaşandığı bildiriliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir TV kulesine düzenlenen saldırının yankıları sürerken gece saatlerinde bir başka gelişme de Harkov kentinde yaşandı. Harkov Valiliği'ne yapılan saldırıda 7 sivilin öldürüldüğü belirtildi.
V TABURU YOK EDİLDİ
Dünyanın yakından takip ettiği gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Çeçenistan'dan Ukrayna'ya doğru yola çıkan askeri kuvvetlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Ukrayna sınırına gönderdiği V taburunun yok edildiği açıklandı.
Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiği söylendi.
"NE BAŞKANIMIZI VERİRİZ NE TOPRAĞIMIZI"
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu.
Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.