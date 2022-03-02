Rusya Ukrayna savaşında son dakika! Zelenskiy için gönderilen V Taburu yok edildi!

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Karşılıklı çatışmalar, 7'nci günde de devam ederken Ukrayna'da birçok noktada gece saatlerinde de patlamalar yaşandığı bildiriliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir TV kulesine düzenlenen saldırının yankıları sürerken gece saatlerinde bir başka gelişme de Harkov kentinde yaşandı. Harkov Valiliği'ne yapılan saldırıda 7 sivilin öldürüldüğü belirtildi.