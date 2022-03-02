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Giriş Tarihi: 2.3.2022 09:35 Son Güncelleme: 2.3.2022 09:38

Rusya Ukrayna savaşında son dakika! Zelenskiy için gönderilen V Taburu yok edildi!

İHA
Rusya Ukrayna savaşında son dakika! Zelenskiy için gönderilen V Taburu yok edildi!

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşında 7’nci günde çatışmalar devam ediyor. Barış ihtimali henüz gündeme gelmezken, Rusya Ukrayna kentlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Dün gece saatlerinde başkent Kiev’de buluna TV kulesinin vurulmasının ardından Harkov kentine düzenlenen bombardıman saldırısında da 7 sivil hayatını kaybetti. Bölgeden şiddetli çatışma haberleri gelirken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Ukraynalı yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i öldürmek üzere görevlendirildiği söylenen Çeçen kuvvetlerinin yok edildiğini açıkladı. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum.

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Karşılıklı çatışmalar, 7'nci günde de devam ederken Ukrayna'da birçok noktada gece saatlerinde de patlamalar yaşandığı bildiriliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir TV kulesine düzenlenen saldırının yankıları sürerken gece saatlerinde bir başka gelişme de Harkov kentinde yaşandı. Harkov Valiliği'ne yapılan saldırıda 7 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

V TABURU YOK EDİLDİ

Dünyanın yakından takip ettiği gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Çeçenistan'dan Ukrayna'ya doğru yola çıkan askeri kuvvetlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Ukrayna sınırına gönderdiği V taburunun yok edildiği açıklandı.

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiği söylendi.

"NE BAŞKANIMIZI VERİRİZ NE TOPRAĞIMIZI"

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.

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Rusya Ukrayna savaşında son dakika! Zelenskiy için gönderilen V Taburu yok edildi!
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