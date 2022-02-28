Rusya Ukrayna savaşında son dakika! Zelenski’ye suikast alarmı: Kiev’de hareketli anlar...

SON DAKİKA HABERİ: Rusya'nın 24 Şubat günü Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal 5. gününde devam ediyor. Büyük şehirlerden patlama sesleri gelirken Rus ordusunun ilerleyişi Ukrayna'nın direnişine takıldı. Müzakere için heyetlerin Belarus'a gittiği bilinirken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslenerek, "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" çağrısında bulundu. Öte yandan son günlerde Kiev'de sabotaj timi alarmı verildi. Zelenski'ye suikast düzenlenebileceği iddiasının ardından bugün Kiev'de hareketli dakikalar yaşandı. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum...

Kiev sokaklarında hareketli anlar! "Rus ajanlardan oluşan sabotaj timi" iddiası, Ukrayna güçlerini alarma geçirdi | Video

KİEV'DE HAREKETLİ DAKİKALAR...

Ukryna İstihbaratı günlerdir Zelenski'ye suikast düzenleneceği iddiası ile alarma geçmiş durumda... . Öte yandan New York Times'ın haberinde ise Kremlin'in, Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemesi için Afrika'dan 400'den fazla Rus paralı asker getirdiği ifade edilmişti. O bilgi ile birlikte Ukraynalı güvenlik güçleri şüpheli gördüğü bir aracı durdurarak müdahalede bulundu.