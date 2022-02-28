Rusya Ukrayna savaşında son dakika! Zelenski’ye suikast alarmı: Kiev’de hareketli anlar...

SON DAKİKA HABERİ: Rusya'nın 24 Şubat günü Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal 5. gününde devam ediyor. Büyük şehirlerden patlama sesleri gelirken Rus ordusunun ilerleyişi Ukrayna'nın direnişine takıldı. Müzakere için heyetlerin Belarus'a gittiği bilinirken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslenerek, "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" çağrısında bulundu. Öte yandan son günlerde Kiev'de sabotaj timi alarmı verildi. Zelenski'ye suikast düzenlenebileceği iddiasının ardından bugün Kiev'de hareketli dakikalar yaşandı. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum...
Kiev sokaklarında hareketli anlar! "Rus ajanlardan oluşan sabotaj timi" iddiası, Ukrayna güçlerini alarma geçirdi | Video
KİEV'DE HAREKETLİ DAKİKALAR...
Ukryna İstihbaratı günlerdir Zelenski'ye suikast düzenleneceği iddiası ile alarma geçmiş durumda... . Öte yandan New York Times'ın haberinde ise Kremlin'in, Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemesi için Afrika'dan 400'den fazla Rus paralı asker getirdiği ifade edilmişti. O bilgi ile birlikte Ukraynalı güvenlik güçleri şüpheli gördüğü bir aracı durdurarak müdahalede bulundu.
Aracın içerisinde bulunan 5 kişi indirilerek gözaltına alındığı o anlar A Haber kameraları tarafından kaydedildi.
New York Times gazetesinde yer alan haberde ise Wagner grubu olarak bilinen suikastçilerin işgali hızlandırmak için Putin'den Zelenski ve başka 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia edildi. Suikast timinin yaklaşık 5 haftadır Kiev'de olduğu ve talimat beklediği de iddialar arasında...
Wagner Grubu'nun Zelenski ve öldürmeyi düşündükleri kişileri cep telefonu sinyali ile takip ettiği ifade edilen haberde Putin'in müzakere görüşmeleri nedeniyle 'dur' emri verdiği belirtildi.
UKRAYNA SON DURUMU PAYLAŞTI
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı.
Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 4 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.
Rus güçlerinin 5 bin 300 civarında asker kaybettiğini bildiren Malyar, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi imha ettiğini belirtti.
Malyar, Rus güçlerin ayrıca bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 291 araç, 60 yakıt aracı, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğini, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediğini kaydetti.