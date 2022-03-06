Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiy’den flaş çağrı: Saldırıya geçin!

'ŞEHRİMİZDEN KOVMALIYIZ'

Herson'da olduğu gibi. Berdyansk'ta olduğu gibi. Melitopol'de olduğu gibi. Konotop'ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız."