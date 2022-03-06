Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiy’den flaş çağrı: Saldırıya geçin!

Rusya Ukrayna savaşı her geçen gün şiddetlenirken devlet başkanlarından açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak Ukrayna halkına seslendi.
Halkının kaçmadığını, direnişi sürdürdüğünü belirten Zelenskiy şu mesajları verdi:
'GEÇİCİ OLARAK BURADALAR'
"Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar.
ZELENSKİY'DEN SALDIRYA GEÇİN ÇAĞRISI
Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz.
Konuşmasında Donbas'a da seslenen Zelenskiy, "Donbas! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbas'ı dizlerinin üstüne çöktürmedi. Birçoğunuzun Ukrayna'nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk'i 8 yıl sonra Harkov'u karşılaştırın." İfadelerini kullandı.