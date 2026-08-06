Rusya-Ukrayna savaşında yeni hedef enerji tesisleri ve lojistik merkezler

Rusya-Ukrayna savaşında saldırlar yoğunlaşırken taraflar özellikle enerji ve lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın başkent Kiev ve çevresine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını bildirdi. Rusya ise Kiev ile Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerini vurduklarını kaydetti. Rusya'nın Tula bölgesinde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Öte yandan Ukrayna Ulusal Polisinin yayımladığı videoda, Kherson'daki bir pazarda sebze satan bir adamın Rus dronu tarafından takip edilip vurulduğunu gözler önüne serdi.

AB'DEN UKRAYNA'YA 1.4 MİLYAR EURO

Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından elde edilen 1.4 milyar euroluk gelirin Ukrayna'ya destek amacıyla kullanılacağını bildirdi.