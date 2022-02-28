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Giriş Tarihi: 28.2.2022 12:21 Son Güncelleme: 28.2.2022 12:33

Rusya Ukrayna savaşında yıkım devam ediyor! Rus roketleri anaokulunu hedef aldı

İHA
Rusya Ukrayna savaşında yıkım devam ediyor! Rus roketleri anaokulunu hedef aldı

Rusya Ukrayna savaşı 5’inci gününde tüm şiddetiyle sürüyor. Rusya’nın Ukrayna’nın dört bir yanında sürdürdüğü saldırılarında büyük kayıplar da yaşandı. Rus birliklerinin sokak sokak işgal ettiği Ukrayna şehirlerinde yıkımın izleri görülürken Rus roketlerinin bir anaokulunu da hedef aldığı belirtildi. Rusya’nın gece boyunca saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde, anaokulunun bulunduğu bir binaya roket isabet etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılar 5 gündür devam ediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından yavaşlatılan Rus kara kuvvetlerinin büyük bir bölümünün başkent Kiev'in 30 kilometre kuzeyinde beklediği belirtildi.

SALDIRILARDA 14 ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv ve doğusundaki Harkov çevresinde ise şiddetli çatışmaların devam ettiği ve her iki şehrin de Ukrayna'nın kontrolünde olduğu ifade edildi.

Lojistik sorunları ve Ukraynalıların güçlü direnişi sayesinde Rus birliklerinin ilerleyişinin engellendiği kaydedildi.

Saldırıların gece boyunca devam ettiği Çernihiv'de 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, topçu saldırılarının yerel saatle 02.00'de başladığı, anaokulunun bulunduğu bir binaya roketlerin isabet ettiği ve yangına yol açtığı belirtildi.

Saldırılarda merkezdeki bir dükkan ile 5 katlı bir apartmanın da vurulduğu açıklandı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Rusya Ukrayna savaşında yıkım devam ediyor! Rus roketleri anaokulunu hedef aldı
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