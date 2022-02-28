Rusya Ukrayna savaşında yıkım devam ediyor! Rus roketleri anaokulunu hedef aldı

SALDIRILARDA 14 ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv ve doğusundaki Harkov çevresinde ise şiddetli çatışmaların devam ettiği ve her iki şehrin de Ukrayna'nın kontrolünde olduğu ifade edildi.