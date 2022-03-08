Rusya Ukrayna savaşını 25 yıl önce tahmin etmiş! Joe Biden’ın o sözleri şoke etti!

PUTİN ABD VE NATO'YA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın başladığı tarihte yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında benzer nedenleri dile getirmişti.

Putin konuşmasında ABD ve NATO'nun, Rusya sınırlarındaki faaliyetini eleştirmiş, "Otuz yıl boyunca önde gelen NATO ülkeleriyle, Avrupa'da eşit ve bölünmez bir güvenliğin ilkeleri üzerine ısrarla ve sabırla müzakere etmeye çalışıyoruz. Buna rağmen tekliflerimize sahtekarlık ve yalanla geri dönüldü ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştık. Tüm bu süreç boyunca ise Kuzey Atlantik İttifakı, bizim bütün karşı çıkmalarımıza ve kaygılarımıza rağmen durmadan genişledi ve sınırlarımıza kadar geldi." ifadelerini kullanmıştı.