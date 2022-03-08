Dünyanın yakından takip ettiği Rusya Ukrayna savaşı şiddetlenerek devam ediyor. Tüm uluslararası çağrılara ve ateşkes görüşmelerine rağmen şiddetin dinmediği savaşta, 13'üncü gün de geride kaldı. Dört bir yandan Rus işgali altında olan Ukrayna'da sivil tahliyeleri devam ederken, birçok noktadan bombardıman ve sıcak çatışma haberleri de geliyor.
BIDEN 25 YIL ÖNCE GÜNDEME GETİRMİŞ
Müzakerelerden henüz bir sonuç çıkmazken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1997 yılında yapmış olduğu bir konuşma dünyanın gündemine oturdu.
Rusya Ukrayna savaşını 25 yıl önce tahmin etmiş! Joe Biden’ın o sözleri şoke etti!
Biden, Delaware Senatörlüğü görevini üstlendiği sırada yaptığı konuşmada adeta bugün yaşanan savaşın tüm nedenlerini teker teker anlattı. Konuşmasında Rusya ve ABD ilişkilerine değinen Biden, iki ülke arasındaki dengeleri bozacak nedenin NATO'nun Baltık ülkelerini birliğe kabul etmesi olduğunu söyledi.
"BALTIK ÜYELİKLERİ RUSYA'YI KIZDIRACAK"
Yaptığı konuşmada, "Baltık devletlerini NATO'ya kabul etmek bence, NATO-Rusya ve ABD-Rusya ilişkileri açısından kısa vadede en büyük şaşkınlığı yaratacak şey olacaktır. Ve eğer bu duruma şiddetli ve düşmanca bir tepki olarak –askeri bir müdahaleden bahsetmiyorum- Rusya'da dengeleri bozacak bir şey olsaydı, bu, NATO'nun Baltık ülkelerini birliğe kabul etmesi olurdu." İfadelerini kullanan Biden'ın bu sözleri, sosyal medyada viral oldu.
PUTİN ABD VE NATO'YA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın başladığı tarihte yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında benzer nedenleri dile getirmişti.
Putin konuşmasında ABD ve NATO'nun, Rusya sınırlarındaki faaliyetini eleştirmiş, "Otuz yıl boyunca önde gelen NATO ülkeleriyle, Avrupa'da eşit ve bölünmez bir güvenliğin ilkeleri üzerine ısrarla ve sabırla müzakere etmeye çalışıyoruz. Buna rağmen tekliflerimize sahtekarlık ve yalanla geri dönüldü ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştık. Tüm bu süreç boyunca ise Kuzey Atlantik İttifakı, bizim bütün karşı çıkmalarımıza ve kaygılarımıza rağmen durmadan genişledi ve sınırlarımıza kadar geldi." ifadelerini kullanmıştı.