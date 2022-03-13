Rusya Ukrayna savaşını İtalyan gazetesine değerlendiren Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş: Ülkemize güven duyuyorlar

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından iki ülke arasında ilk üst düzeyli temasın Antalya'da gerçekleşmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ve bu buluşmanın bir başlangıca işaret ettiğini bildirdi. Göktaş, Corriere della Sera gazetesinde "Biz Türkler diplomasiye yardımcı olmaya hazırız" başlığıyla yayımlanan demecinde, Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm çabalarına ilişkin Türkiye'nin rolünü ve yaklaşımını değerlendirdi.

"ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Antalya'daki görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedip kaydetmediği sorulan Göktaş, "Lavrov ile Kuleba'nın Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde bir araya gelmiş olmaları son derece müspet bir gelişmedir. Şu an için her iki tarafın da kendi pozisyonlarını korudukları doğrudur. Ancak ülkemizin arabuluculuğu sayesinde Ukrayna'daki çatışmanın başlamasından bu yana ilk kez bu düzeyde bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı üzere, bu bir diplomasi zaferidir. Antalya'daki buluşmada Türkiye'nin de hazır bulunmasının taraflarca özellikle talep edilmiş olması, ülkemize duyulan güvenin göstergesidir." yanıtını verdi.

"ABD TARAFINDAN TAKDİRLE KARŞILANIYOR"

Türkiye'nin, Belarus'ta devam eden heyetler arası görüşme sürecinin başlamasını da teşvik ettiğine dikkati çeken Göktaş, "Ukrayna tarafının bu görüşmelerin Belarus'ta yapılmasına ikna edilmesinde ülkemiz belirleyici bir rol oynamıştır. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile müteaddit telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş olan Cumhurbaşkanımızın diplomatik çabaları devam ediyor, devam da edecektir. Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk çabaları ABD tarafından da takdirle karşılanıyor." ifadelerini kullandı.