Rusya Ukrayna savaşının yıl dönümünde ABD’nin silah yardımı konuşuluyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, beklenen Rusya müdahalesine karşı, 24 Ocak'ta Kiev Büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılmaları talimatı verdi ve Pentagon, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı aktifleştirilmesi beklenen NATO Mukabele Gücü için 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 28 Ocak 2022'de düzenlediği basın toplantısında Putin'in saldırı kararı alıp almadığını bilmediğini ancak yapılan yığınağın Rus ordusunun artık saldırı başlatma kabiliyetine erişmiş olduğunu gösterdiğini söyledi. Buna karşılık Pentagon, Doğu Avrupa'daki asker sayısını hızla arttırmaya başladı. 24 Şubat'ta savaş başladığında, başta Almanya, Polonya ve Romanya'da olmak üzere Doğu Avrupa'da 100 binden fazla ABD askeri konuşlanmıştı.

ABD istihbaratı, 21 Şubat 2022'de Putin'in Rus ordusuna saldırı emrini verdiğini ifşa etti. Bunun üzerine Biden Ukrayna krizini görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyini topladı ve ABD, Kiev'deki diplomatlarını önce Lviv'e sonra da Polonya'ya çekti.

UKRAYNA'YA 30 MİLYAR DOLARA YAKIN SİLAH VERİLDİ

ABD ordusunun Rusya'nın operasyon senaryosuna ilişkin tahmini tuttu ve Rusya, kuzeyden Kiev, kuzeydoğuda Harkiv, güneyde ise Herson ve Mariupol'a saldırı başlattı. Yıl boyunca savaşın gidişatına göre askeri yardımlarını şekillendiren ABD ilk etapta Kiev'e yönelik 64 kilometrelik konvoyla düzenlenen kara harekatını ve hava taarruzlarını durdurmaya yönelik yardımlar sağladı.

Kiev'e yönelik saldırılar püskürtüldükten sonra ABD, Ukrayna ordusuna, cephelere direkt taarruz etmeden Rus ordusunu dolaylı atışlarla püskürtmek üzere top sistemleri, insansız hava araçları temin etti. Bu yardımlar daha sonra geri alınan bölgelerin tutulması ve tahkim edilmesi için zırhlı araçlara ve mühimmata yoğunlaştı.

Rusya'nın füze ve insansız hava araçları ile düzenlediği saldırıların artması üzerine ABD de hava savunma kabiliyetleri vermeye başladı. AA muhabirinin, Pentagon raporlarından derlediği verilere göre, ABD savaşın başından bu yana Ukrayna ordusuna 29,8 milyar dolar silah ve ekipman verdi. Bu yardımların büyük bir kısmı Pentagon envanterinden sağlandı ancak bir kısmı ise Ukrayna Güvenlik İnisiyatifi olarak bilinen bir fon kapsamında silah firmalarından tedarik edildi.

ANTİ TANK VE ZIRH DELİCİ MÜHİMMATA AĞIRLIK VERDİ

Pentagon verilerine göre, ABD savaşın başlarında Ukrayna ordusuna 8 bin 500'den fazla Javelin anti-tank füzesi ve 54 binden fazla diğer zırh delici mühimmat verdi. Kiev yakınlarındaki Rus cephesi dağılınca Rusya birliklerini Ukrayna'nın doğusuna kaydırdı; bunun üzerine ABD de yardımlarını dolaylı atış sistemlerine yoğunlaştırdı. Yönetim, ilk etapta Ukrayna'ya 160 adet 155 mm obüs top sistemi sağladı daha sonra ise hemen her yardım paketinde obüs top mermileri yer aldı.

ABD, Ukrayna'ya bir yılda toplamda 6 bini hassas güdümlü, 10 bini zırh delici olmak üzere 1 milyondan fazla 155 mm top mermisi verdi. Ukrayna ordusuna ayrıca 1 milyondan fazla 152 mm, 122 ve 105 mm top mermisi veren ABD, 50'den fazla havan topu ve 100 binden fazla havan topu mermisi sağladı. ABD ayrıca, Ukrayna'ya TOW anti tank füzeleri ve 38 adet Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) gönderdi.

Pentagon, Ukrayna ordusuna sağladığı HIMARS mühimmatı, hassas güdümlü ve lazer güdümlü roketlerin sayısını gizli tutuyor. Diğer taraftan, ABD son aylarda, Ukrayna ordusuna binlerce ekipman ve personel taşıyıcı ile taktik muharebe araçları verdi.

Bunların arasında, 109 Bradley zırhlı piyade muharebe aracı, 1700'den Humvee zırhlı araç, 90 Stryker zırhlı personel taşıyıcı, 500'den fazla M113 ve M117 zırhlı personel taşıyıcıları ve 500'den fazla MRAP zırhlı araç bulunuyor.

ABD savaşın başında Ukrayna'ya 1600'den fazla omuzdan atılan Stinger hava savunma sistemi verdi ancak eylül ayından başlamak üzere yardım paketlerinde Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS), Hawk ve Avenger hava savunma sistemleri de yer almaya başladı. Pentagon verilerine göre, Ukrayna'ya 8 NASAMS, 2 Hawk ve 12 Avenger hava savunma sistemi verildi.

Ukrayna ordusuna ayrıca hava savunma sistemleri mühimmatının yanı sıra hava savunma radarları ve insansız hava araçlarına karşı koyma sistemleri sağlandı. Öte yandan, ABD yönetimi 21 Aralık 2022'de Ukrayna'ya 1 adet Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurdu. Patriot sistemleri için Ukrayna ordusunun eğitimleri devam ediyor ve Pentagon bu sistemlerin gelecek aylarda sahada olmasını bekliyor.

ABD, Rus ordusuna karşı savunma yapmak üzere güçlü kara ekipmanları verirken önemli hava kabiliyetleri verme konusunda daha temkinli davrandı. ABD kendi envanterinde aktif kullandığı kritik hava silahlarından hiçbirini vermedi. ABD veya NATO üyelerinin Ukrayna'ya F-16 uçakları vermesi de konuşuluyor ama Pentagon ve yönetim bu konuya henüz sıcak bakmıyor.

Pentagon, Ukrayna ordusuna ABD yapımı helikopter de vermedi; buna karşılık müttefiklerden aldığı Sovyet yapımı Mi-17 helikopterlerini modernize ederek Ukrayna'ya tedarik etti. Öte yandan, ABD, Ukrayna'ya 700'ün üzerinde taktik İHA, 1800'den fazla Phoenix Ghost ve Puma ile 15 Scan Eagle İHA'ları verdi. Bu İHA'lar ABD ordusunun çok da kullanmadığı sistemler olarak biliniyor.

KIYI SAVUNMA SİSTEMLERİ DE VERİLDİ

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı diğer bir kabiliyet de kıyı savunma sistemleri oldu. Pentagon verilerine göre, ABD Ukrayna'ya insansız kıyı savunma araçlarının yanı sıra, kıyı ve nehir devriye botları ve Harpoon kıyı savunma füzelerini verdi. Bunların yanı sıra Ukrayna ordusuna çok sayıda uydu iletişim ekipmanı da sağlandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA TANK PAZARLIĞI

ABD uzun süre Ukrayna'ya tank vermeme konusunda direndi ancak Almanya'nın Leopard tanklarını Ukrayna'ya tedarik edilmesine ilişkin tartışmada ABD'nin önce tank vermesini şart koşması Biden yönetimini zor durumda bıraktı.

Yönetim kısa bir süre içinde ağız değiştirdi ve Ukrayna ordusuna verilmek üzere 31 adet M1A Abrams tankı satın alınacağını duyurdu. Bunun üzerine Almanya da Ukrayna'ya Leopard 2 tankı vereceğini duyurdu ve bu tanklara sahip ülkelere bu yönde adım atmasına izin verdi. Diğer taraftan, ABD'nin Abrams tanklarını ne zaman teslim edeceği henüz bilinmiyor.

ABD ve Avrupa ülkelerinin verdiği silah savaşın seyrini kökten değiştirecek nitelikte değil ancak bir süreliğine Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını ele geçirmesinin önüne geçti.