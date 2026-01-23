Rusya, Ukrayna ve ABD zirvesi başladı!
Birleşik Arap Emirlikleri’nde beklenen Rusya, Ukrayna ve ABD zirvesi başladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşmelerin 2 gün süreceği bildirilirken, görüşmelerin başlamasından kısa bir süre sonra paylaşımda bulunan Zelenski, “Bütün ekibimiz orada, herkesle konuştuk, herkes ne yapacağını biliyor.” dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna Zirvesine ev sahipliği yapıyor. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin Abu Dabi'de başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Görüşmeler bugün Abu Dabi'de başladı ve 2 gün sürecek. Bu, diyaloğu teşvik etmek ve krize siyasi çözümler bulmak için yürütülen devam eden çabaların bir parçasıdır" denildi. Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında gerçekleştirilecek üçlü görüşmelerin ilk turunun, "medya ve kamuya tamamen kapalı olarak" gerçekleştirileceğini aktardı.
DONBAS ÜZERİNDEKİ ANLAŞMAZLIK ELE ALINACAK
Abu Dabi görüşmeleri, barış sürecini ilerletmek için bir zemin oluşturmayı, doğrudan toprak ve Donbas üzerindeki anlaşmazlığı ele almayı ve bunun üzerine güvenlik mekanizmaları ile siyasi uzlaşı yollarını tartışmayı amaçlıyor.
"HERKES NE YAPACAĞINI BİLİYOR"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Abu Dabi görüşmelerinin başlamasından kısa bir süre önce tüm müzakere ekibiyle "görüşme yaptığını" söyledi. Ukrayna medyasının aktardığına göre; Zelenskiy, "Bütün ekibimiz orada, herkesle konuştuk, herkes ne yapacağını biliyor. Görüşmelerin çerçevesi, ele alınacak konular ve istenen sonuçları tartıştık. Formatların farklı olabileceğini de konuştuk. Ekip, sahada kararlar alacak ve diyalog nasıl ilerlerse yaklaşımını ona göre ayarlayacak" dedi.