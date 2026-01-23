Rusya, Ukrayna ve ABD zirvesi başladı!

RUSYA'YI KOSTYUKOV, UKRAYNA'YI UMEROV TEMSİL EDİYOR

Rusya Devlet Başkanlığı olan Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye sadece Putin'in talimatları doğrultusunda hareket eden askeri yetkililer katılacak ve heyete Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık edecek. Ukrayna heyetine ise Kiev Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov liderlik edecek. ABD'yi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in temsil etmesi bekleniyor.

DONBAS SORUNU

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesi, Rusya sınırına yakın Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsarken, sanayi açısından da zengin olması nedeniyle her iki ülke için büyük önem taşıyor. Bölge nüfusunun önemli bir kısmı Rus kökenli olduğu ve Rusça konuştuğu için, Rusya buradaki etkisini artırmak ve stratejik çıkarlarını korumak istiyor. Öte yandan, Ukrayna toprak bütünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu durum, Donbas'ı hem savaş hem de diplomatik kriz alanı haline getiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdiği bir röportajda, Donbas ve Novorossiya'yı her halükarda alacaklarını belirtmiş, "Ya bu bölgeleri zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak" diye konuşmuştu.