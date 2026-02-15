Rusya: Ukrayna’da 12 yerleşim yeri ele geçirdik!
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerasimov, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirtirken, Ukrayna’da 12 yerleşim yerinin ele geçirildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Merkez Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti. Ukrayna savaşında yer alan gruba bağlı birlikleri teftiş eden Gerasimov'u, grubun Komutanı Valeriy Solodçuk cephedeki durumla ilgili bilgilendirdi.
Birlik komutanlarıyla toplantı düzenleyen Gerasimov, burada yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirterek, "Müşterek Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikler, sert kış koşullarına rağmen şubatın ilk haftasında 12 yerleşim yerini kurtardı.