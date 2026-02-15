Rusya: Ukrayna’da 12 yerleşim yeri ele geçirdik!

Gerasimov, Güney grubu birliklerinin Donetsk bölgesinde Slavyansk kentine doğru ilerlediğini, Doğu ve Dnepr gruplarına bağlı birliklerin de Zaporijya bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini kaydetti. Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri başarılarından dolayı tebrik ederek, onlara bazı talimatlar verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!