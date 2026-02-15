Rusya: Ukrayna’da 12 yerleşim yeri ele geçirdik!

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerasimov, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirtirken, Ukrayna’da 12 yerleşim yerinin ele geçirildiğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna’da 12 yerleşim yeri ele geçirdik!
AA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Merkez Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti. Ukrayna savaşında yer alan gruba bağlı birlikleri teftiş eden Gerasimov'u, grubun Komutanı Valeriy Solodçuk cephedeki durumla ilgili bilgilendirdi.

Rusya: Ukrayna’da 12 yerleşim yeri ele geçirdik!

Birlik komutanlarıyla toplantı düzenleyen Gerasimov, burada yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirterek, "Müşterek Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikler, sert kış koşullarına rağmen şubatın ilk haftasında 12 yerleşim yerini kurtardı.

Rusya: Ukrayna’da 12 yerleşim yeri ele geçirdik!
Rusya: Ukrayna’da 12 yerleşim yeri ele geçirdik!

Gerasimov, Güney grubu birliklerinin Donetsk bölgesinde Slavyansk kentine doğru ilerlediğini, Doğu ve Dnepr gruplarına bağlı birliklerin de Zaporijya bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini kaydetti. Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri başarılarından dolayı tebrik ederek, onlara bazı talimatlar verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!