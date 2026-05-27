Rusya, Ukrayna'da 2 yerleşim birimini daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlık, dün de Ukrayna'daki Dnipropetrovsk bölgesinde Dobropasovo yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
İKİ YERLEŞİM BİRİMİ DAHA ELE GEÇİRİLDİ
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubuna bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesinde, Zapselye ve Ryasnoye yerleşim birimleri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.
