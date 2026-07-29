Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya: Ukrayna’da 2 yerleşim yerini ele geçirdik
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

2 YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Novaya Seç ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Svetloye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Krasnıy Kut yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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