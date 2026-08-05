Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim yerini ele geçirdik

Rus ordusunun, Sumi ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdikleri bildirildi.

Rusya: Ukrayna’da 2 yerleşim yerini ele geçirdik
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

"RIJEVKA İLE ZAPORİJYA BÖLGESİNDEKİ ZARNİTSA YERLEŞİM YERLERİNİ KURTARDIK"

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey ve Doğu kuvvetleri grubuna bağlı birlikler, Sumi bölgesindeki Rıjevka ile Zaporijya bölgesindeki Zarnitsa yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Bakşeyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#UKRAYNA #ZAPORİJYA #RUSYA

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