Rusya: Ukrayna'da 4 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya: Ukrayna’da 4 yerleşim yerini ele geçirdik
AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'da 4 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Buzovo ve Hijnyakovo, Zaporijya bölgesinde Svetlaya Dolina, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Dopropolye (Maloye) yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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