Rusya, Ukrayna’da Sumi ve Donetsk’te yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurdu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı. Ukrayna'nın 2 yerleşim biriminin, Rus güçlerince ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Sopıç, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Kaleniki yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi yer aldı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, dün, mart başından bu yana Ukrayna'da 12 yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydetmişti.