Rusya Ukrayna’daki enerji unsurlarını hedef aldı

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezi ile 6 mühimmat deposunun imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, "Su-24" tipi savaş uçağı ile 15 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 322 uçak, 161 helikopter, 2 bin 226 insansız hava aracı, 380 hava savunma füze sistemi, 5 bin 753 tank ve zırhlı araç, 869 çok namlulu roketatar, 3 bin 473 obüs ve havan topu, 6 bin 560 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.