Rusya: Ukrayna'nın askeri gemilerine saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenlediklerini bildirdi. Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde askeri yük taşıyan dökme yük gemisi ve Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda kaldırma gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi.

Rusya: Ukrayna’nın askeri gemilerine saldırı düzenledik
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'nın limanlarına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

İHA'LARLA VURULDU

Açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde askeri yük taşıyan dökme yük gemisi ve Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda kaldırma gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Nikolayev Limanı'nda 2 kuru yük gemisini vurduklarını duyurmuştu.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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