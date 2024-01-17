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Giriş Tarihi: 17.1.2024 13:31

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv ve Odessa kentlerini vurdu: 20 yaralı

usya, dün gece Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkiv ve güneyindeki Odessa kentlerini vurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, iki kentte bazılarının durumu ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

DHA
Rusya, Ukrayna’nın Harkiv ve Odessa kentlerini vurdu: 20 yaralı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Harkiv ve Odessa için zor bir gece. En az 20 sivil yaralandı, bazılarının durumu ağır. Harkiv'de işgalciler şehre 2 roket saldırısı düzenledi, 17 kişi yaralandı. Acil servis ekipleri, 1 kişiyi kurtardı ve 30 sivili tahliye etti. Saldırı sonucunda binalar ve araçlar hasar gördü. Odessa'da İHA saldırısında 3 kişi yaralandı.

Kurtarma ekipleri 130 sivili tahliye etti. Sivil yerleşim altyapısı hasar gördü. Olay yerine Devlet Acil Durum Servisi'ne bağlı bir mobil ısıtma istasyonu konuşlandırıldı ve psikologlar görevlendirildi. Rus ordusu Herson, Dnipro ve Sumy bölgelerine de saldırdı. Neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Dün gece ülke genelinde 8 bölgede toplam 10 saldırı kaydedildi" denildi.

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Rusya, Ukrayna'nın Harkiv ve Odessa kentlerini vurdu: 20 yaralı
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