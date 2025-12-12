Rusya: Ukrayna’nın İHA saldırısı sonucu 7 kişi yaralandı

Rusya'nın Tver Bölge Vali Vekili Vitaliy Korolev, Ukrayna ordusunun Tver kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirterek, saldırı sonucunda çok katlı bir apartmanda patlama meydana geldiğini ve yangın çıktığını, olay yerine ilgili ekiplerin sevk edildiğini aktardı.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Korolev, "Saldırı sonucu yaralananlar var. Biri çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Apartmanda yaşayanlar tahliye ediliyor." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 90 İHA'nın hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ve Karadeniz üzerinde vurulduğu belirtildi.

Diğer yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.