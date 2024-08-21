Zaharova, ülkedeki terör saldırılarının özellikle de Kursk'taki yabancı paralı savaşçılar ve yabancı askeri teçhizatın Batı'nın Kiev'e destek verdiğini ispatladığını belirterek, "Kursk bölgesi topraklarının işgali Batı'nın kapsamlı desteğiyle gerçekleşiyor ve onun tarafından da onaylanıyor." dedi.

Batı medyasında, NATO ülkelerinin Rus topraklarındaki hedeflere ilişkin istihbarat bilgilerini Kiev ile paylaşmadıkları yönünde haberler yapıldığına işaret eden Zaharova, "Elbette bunların hiçbiri doğru değil." diye konuştu.

Sözcü Zaharova, bu yolla NATO üyesi ülkelerin yetkililerinin Kiev tarafından gerçekleştirilen "terör eylemlerinin" sorumluluğundan kendisini kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü.