Rusya, Ukrayna’nın Odessa Limanı’na saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Odessa Limanı’na saldırı düzenlediklerini bildirdi. İHA deposunun hedef alındığı saldırının yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya, Ukrayna’nın Odessa Limanı’na saldırı düzenledi
DHA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün gece Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan Odessa Limanı'na yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

İHA'LARLA HEDEF ALINDI

Limanda askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurlarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, Odessa kentinde insansız hava araçları (İHA) için parçalar üretilen atölye ile İHA deposunun hedef alındığı saldırının yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#UKRAYNA #RUSYA #RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!