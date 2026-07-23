Rusya, Ukrayna’nın Odessa Limanı’na saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün gece Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan Odessa Limanı'na yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

İHA'LARLA HEDEF ALINDI

Limanda askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurlarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, Odessa kentinde insansız hava araçları (İHA) için parçalar üretilen atölye ile İHA deposunun hedef alındığı saldırının yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör