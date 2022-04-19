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Giriş Tarihi: 19.4.2022 12:40

Rusya, Ukrayna'nın 'Toçka-U' füzesini ele geçirdi

Rusya, Ukrayna’nın ’Toçka-U’ füzesini ele geçirdi

Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait bir Toçka-U füzesinin ele geçirildiği söylendi. Ukrayna'da 13 askeri unsurun yüksek hassasiyetli füzelerle gece vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Çervona Polyana ve Balakliya yerleşim birimleri bölgelerinde iki 'Toçka-U' taktik füze başlıkları deposu vuruldu" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

TAKTİK FÜZESİ

Ukrayna'da 13 askeri unsurun yüksek hassasiyetli füzelerle gece vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Çervona Polyana ve Balakliya yerleşim birimleri bölgelerinde iki 'Toçka-U' taktik füze başlıkları deposu vuruldu. Petropillya ve Mala Komişuvaha yerleşim birimleri bölgelerinde de Ukrayna'ya ait iki 'Toçka-U' taktik füzesi ele geçirildi." dedi.

BİLANÇO AÇIKLANDI

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 140 uçak, 487 insansız hava aracı, 252 hava savunma füze sisteminin yanı sıra 2 bin 353 tank ve zırhlı araç, 256 çok namlulu roketatar, 1014 obüs ve havan topu ile 2 bin 208 özel askeri aracın imha edildiğini aktardı.

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Rusya, Ukrayna'nın 'Toçka-U' füzesini ele geçirdi
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