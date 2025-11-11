Rusya: Ukrayna’ya ait 37 İHA düşürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca Rusya topraklarına yönelik İHA saldırıları düzenlediği belirtildi. Açıklamada, 37 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgelerde ve Karadeniz'in üzerinde imha edildiği ifadelerine yer verildi.

SALDIRIDA BİNALAR HASAR GÖRDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sırasında Saratov şehrinde bazı binaların zarar gördüğünü ve 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği belirtildi.