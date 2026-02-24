Rusya: Ukrayna’ya nükleer silah verme planları hakkında ABD’yi bilgilendireceğiz”
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna’ya verilmesinin planlandığına dair iddialara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uşakov, "ABD'liler elbette tüm bunları öğrenecekler. Biz özellikle bunu onlara ileteceğiz ve ABD ile bu konuyu konuşacağız." dedi.
Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığına yönelik iddiaları değerlendirdi. ABD ile iddialar hakkında temasa geçtiklerini belirten Uşakov, "ABD'liler elbette tüm bunları öğrenecekler. Biz özellikle bunu onlara ileteceğiz ve ABD ile bu konuyu konuşacağız." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Bu denli çılgınlık sınırındaki adımların söz konusu olabilmesi, elbette çok ciddi bir haberdir. (İngiltere ve Fransa) En azından bu ülkelerin halklarının ve milletvekillerinin bu bilgileri dinleyeceğini umuyoruz." diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kiev'in askeri nükleer potansiyel kazanmasına yönelik her türlü adım, ülkemizin güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak algılanacak ve kaçınılmaz olarak tarafımızdan sert bir tepkiyle karşılanacaktır." ifadesini kullandı.