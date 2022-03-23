Rusya uzaya ‘savaş mesajı’ yolladı!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Rus ordusunun kullandığı tüm araçların üzerinde yazan Z harfi hala tartışılmaya devam ederken, Rusya ise bu harfi propaganda aracı olarak kullanmaya devam ediyor.

UZAYA UKRAYNA MESAJI

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından, Rusya'nın Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden, Rusya ordusunu için Soyuz 2.1a roketi fırlatıldı.

Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi | Video

Plesetsk Uzay Üssü'nde roket fırlatılmadan önce ise kısa bir tören düzenlenirken, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'in de izlediği fırlatmada, Soyuz 2.1a roketinin üzerine Rus birliklerinin Ukrayna'daki operasyonlar sırasında kullandığı "Z" harfi yazıldı. Böylelikle Rusya, Ukrayna'daki operasyonlarına dair sembolünü uzaya taşımış oldu.