Rusya ve ABD Ukrayna’dan istediğini alıyor

Amerikan Başkanı'nın özel temsilcisi Keith Kellogg, ABD'nin Ukrayna ile 22 maddelik bir barış planı üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Kellogg'un açıklamalarına göre plan, ABD'nin Kırım üzerindeki Rus egemenliğini hukuken, Donbas'ın Rus kontrolündeki bölgelerini ise fiilen tanımasını içeriyor. Ayrıca Ukrayna'ya Harkov bölgesindeki toprakların iadesi, Zaporijya Nükleer Santrali ile Kahovka HES üzerinde kontrol, Dinyeper Nehri'nde geçiş garantisi ve Mıkolayiv bölgesindeki Kinburn kıstağının kontrolü de öngörülüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise daha önce Kırım, Donbas, Herson ve Zaporijya'nın uluslararası düzeyde Rus toprağı olarak tanınmasının Moskova için bir "olmazsa olmaz" olduğunu belirtmişti. Bu arada ABD ile Ukrayna, uzun süredir müzakere edilen stratejik "nadir madenler-kaynak anlaşmasını" imzaladı. Bloomberg'in haberine ve ABD Hazine Bakanlığı ile Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'nın doğrulamasına göre, bu anlaşma Washington'a Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerde pay alma imkânı sunuyor. Anlaşma, iki ülkenin ortak bir Yatırım ve Yeniden Yapılanma Fonu kurmasını ve Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmayı amaçlıyor.