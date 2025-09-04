Rusya ve Çin liderlerinden sıra dışı sohbet: Ölümsüzlük hakkında konuştular

İki liderin sohbeti sırasında Şi'nin tercümanının Rusça olarak, "Geçmişte 70 yaşın üzerinde olmak nadirdi ve şimdi ise 70'te hala çocuk olunduğu söyleniyor." dediği duyuldu.

BBC'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin'in merkezindeki Tiananmen Meydanı'ndaki askeri geçit töreni sırasında tercümanları aracılığıyla gerçekleştirdiği sohbet, Çin devlet televizyonunun canlı yayınında kaydedildi.

"ÖLÜMSÜZLÜĞE BİLE ULAŞILABİLİR"

Putin'in tercümanının ise Mandarin Çincesi ile "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar daha genç yaşayabilir, hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilir." ifadelerini kullandığı kameralara takıldı.

Şi'nin tercümanının ise akabinde, "Tahminlere göre bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşama şansı da var." dediği ekrana yansıdı.