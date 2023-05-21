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Giriş Tarihi: 22.5.2023

Rusya ve Çin’den G7’ye tepki

Rusya ve Çin’den G7’ye tepki
Çin ve Rusya'dan Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne tepki açıklaması geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, G7'nin, dünyada barışı ve istikrarı teşvik ettiğini ileri sürdüğünü, fakat gerçekte uluslararası barışa engel olduğunu, bölgesel istikrara zarar verdiğini ve diğer ülkelerin kalkınmasına ket vurduğunu savundu. Hua, Çin'in "dışlayıcı bir blok" oluşturmaya çalışan az sayıda ülkenin koyduğu "sözde kuralları" kabul etmeyeceğini vurgulayarak, "Bir avuç Batılı ülkenin kasten başka ülkelerin iç işlerine karışarak küresel meseleleri manipüle ettiği günler geride kaldı" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise G7 Zirvesi'nde alınan kararların, Rusya ve Çin'i kontrol altına almayı amaçladığını söyledi.
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Rusya ve Çin’den G7’ye tepki
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