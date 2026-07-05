Rusya ve Çin’den ortak askeri hamle: Donanmalar sahaya iniyor

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ile Rusya arasındaki askeri iş birliği kapsamındaki yıllık "Ortak Deniz-2026" tatbikatının, ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinin Çingdao şehir çevresindeki sularda ve hava sahasında yapılacağı belirtildi.

Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurların Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacağı aktarılan açıklamada, tatbikatın, güvenlik tehditlerine müşterek karşılık verme ve bölgesel barış ile güvenliği koruma amacı taşıdığı kaydedildi.

Global Times'ın haberine göre, tatbikata katılan Rus donanma unsurları için bu sabah Çingdao Limanı'nda tören düzenlendi.