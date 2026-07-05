Rusya ve Çin’den ortak askeri hamle: Donanmalar sahaya iniyor
Çin ve Rusya, yıllık askeri iş birliği kapsamında Doğu Çin Denizi’nde ortak deniz tatbikatına başlayacak. Savaş gemileri, denizaltılar ve helikopterlerin yer alacağı tatbikatın ardından iki ülke, Pasifik Okyanusu’nda ortak devriye faaliyeti yürüterek askeri koordinasyonunu pekiştirecek.
Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ile Rusya arasındaki askeri iş birliği kapsamındaki yıllık "Ortak Deniz-2026" tatbikatının, ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinin Çingdao şehir çevresindeki sularda ve hava sahasında yapılacağı belirtildi.
Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurların Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacağı aktarılan açıklamada, tatbikatın, güvenlik tehditlerine müşterek karşılık verme ve bölgesel barış ile güvenliği koruma amacı taşıdığı kaydedildi.
Global Times'ın haberine göre, tatbikata katılan Rus donanma unsurları için bu sabah Çingdao Limanı'nda tören düzenlendi.
Rusya, tatbikata "Varyag" kruvazörü, "Rezkiy" fırkateyni, "Ufa" denizaltısı ve kurtarma gemisi "Igor Belusov" ile katılıyor.
Çin tarafında ise "Kayfeng" ve "Anşan" muhripleri, "Vuhu" fırkateyni, ikmal gemisi "Kıkışili" ile denizaltı kurtarma gemisi "Yangçınghu" tatbikatta yer alacak.
Her iki taraf, ayrıca gemiden kalkış yapabilen helikopterlerini kullanacak.