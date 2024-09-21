Rusya ve Çin’den ortak hamle! Japon Denizi’ne iniyorlar

TOPÇU ATIŞLARI GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Bir hafta boyunca Japon Denizi'nde ortak filo havadan, denizden ve su altından gelecek hayali düşman saldırılarına karşı savunma ve ortak manevralar gibi konuları çalışacak. Gemilerin mürettebatları, hava savunma ve denizaltı karşıtı silahları kullanarak topçu atışları ve birkaç muharebe hareketi gerçekleştirecek.