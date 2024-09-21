Rusya ve Çin’den ortak hamle! Japon Denizi’ne iniyorlar

Rusya'nın Pasifik Filosu ve Çin Donanması'na ait savaş gemilerinden oluşan ortak tatbikat filosu, Rusya'nın Vladivostok Limanı'ndan çıkıp denize açıldı. Gemiler, üslerinden ayrılmadan önce her iki ülkenin katılımıyla tören düzenlendi ve her iki tarafın üst düzey yetkilileri tatbikatın başladığını duyurdu.
TOPÇU ATIŞLARI GERÇEKLEŞTİRECEKLER
Bir hafta boyunca Japon Denizi'nde ortak filo havadan, denizden ve su altından gelecek hayali düşman saldırılarına karşı savunma ve ortak manevralar gibi konuları çalışacak. Gemilerin mürettebatları, hava savunma ve denizaltı karşıtı silahları kullanarak topçu atışları ve birkaç muharebe hareketi gerçekleştirecek.