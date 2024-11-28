Rusya ve Çin’den yeni iş birliği: İlk toplantı gerçekleştirildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya-Çin Hükümet Başkanları Düzenli Toplantıları Hazırlık Komisyonu Kuzey Denizi Rotası (NSR) İş Birliği Alt Komisyonu toplantısına Rusya tarafından Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen de Ulaştırma Bakanı Liu Wei başkanlık etti.

Rusya-Çin Hükümet Başkanları Düzenli Toplantıları Hazırlık Komisyonu Kuzey Denizi Rotası (NSR) İş Birliği Alt Komisyonu'nun ilk toplantısı St. Petersburg'da bulunan Tavrichesky Sarayı'nda gerçekleştirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Likhachev toplantının açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Alt komisyonun ilk toplantısını gerçekleştiriyor olmamıza rağmen, ülkelerimiz arasında deniz taşımacılığının güvenliği konusunda bir dizi özel anlaşma yapmış bulunuyoruz. Diğer önemli konularda da oldukça verimli bir iş birliği geliştiriyoruz. Alt Komisyonun bundan sonraki çalışmaları için de güçlü bir temel oluşturduğumuza inanıyorum."

Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ise her iki tarafın da ortak çalışmalar konusunda bir dizi önemli konuda anlaşmaya vardığını belirtti.