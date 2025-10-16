Rusya ve Hindistan’dan güç gösterisi: “Indra-2025” tatbikatı tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, 6 Ekim'de başlayan tatbikatın tamamlanması dolayısıyla Hindistan 'da tören düzenlendiği bildirildi.

2003'TEN BU YANA SÜRÜYOR

"Indra" tatbikatı, Rusya ve Hindistan arasında 2003 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Tatbikatın iki ülke arasında uluslararası terörle mücadelede işbirliğinin etkinleştirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.