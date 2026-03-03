Rusya ve İran dışişleri bakanları, Orta Doğu’da durumu ele aldı!

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Erakçi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durumun ele alındığı görüşmede, bu eylemin uluslararası hukukun temel normlarını zedelediği ve tüm bölge için ciddi sonuçlar doğurduğu belirtildi. Lavrov, görüşmede, gerginliği düşürülmesi, güç kullanımından vazgeçilmesi, durumun siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiğini kaydederek, Rusya'nın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdi. Görüşmede ayrıca, bölgedeki tüm ülkelerde sivillerin ve sivil altyapının korunmasına yönelik önlemlerin alınmasının önemi vurgulandı.

