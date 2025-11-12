Rusya ve İran dışişleri bakanlarından kritik telefon görüşmesi

Bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, iki bakan Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Kabil ile İslamabad arasında sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirtti.

"SORUNLAR DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ" VURGUSU

Lavrov ve Erakçi, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için tüm sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

GÜNDEM FİLİSTİN VE NÜKLEER ANLAŞMA

Orta Doğu'daki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Filistin meselesi ve konunun BM Güvenlik Konseyi'ndeki yansımaları ele alındı. Ayrıca Fransa, İngiltere ve Almanya'nın İran'a karşı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda yürütmeye çalıştığı kampanya da masaya yatırıldı.

Lavrov ve Erakçi, ikili ilişkilere de değinerek 2 Ekim'de yürürlüğe giren Rusya-İran Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanmasından yana olduklarını ifade etti.