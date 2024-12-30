Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda esir takası gerçekleştirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada 189 Ukraynalının kendilerine iade edildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın Rus esaretinden kurtarılması her zaman hepimiz için çok güzel bir haberdir ve bugün o günlerden biri. Ekibimiz 189 Ukraynalıyı daha evlerine döndürmeyi başardı" dedi.

BAE'nin esir takası müzakerelerinde arabulucu rolü üstlendiğini aktaran Zelenskiy, "Kimseyi unutmuyoruz. İnsanlarımızı geri getirmek için çalışan ekibe ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.