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Giriş Tarihi: 5.2.2025 21:44

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi. Esir takasına Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuk yaptığını açıklandı

İHA
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında 300 savaş esiri takas edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus esaretinden 150 askeri geri getirdiğini belirterek, "Hepsi cephenin farklı bölgelerinden. Bazıları iki yıldan fazla bir süredir esir tutuluyordu" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müzakere sürecinin bir sonucu olarak, 150 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeden iade edildi. Halihazırda tüm Rus askerleri Belarus topraklarında bulunmakta olup kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlanmakta ve yakınlarıyla temas kurma imkanı verilmektedir. Serbest bırakılan tüm askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya getirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, esir takasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk yaptığını açıkladı.

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Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
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