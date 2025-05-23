Rusya ve Ukrayna’dan 780 kişilik büyük takas

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul Barış Müzakereleri'nde Ukrayna ile sağlanan mutabakatla esir değişimi kapsamında 270 asker ile 120 sivil esirin takas edildiğini kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Esir değişimi kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askeri ve Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alınanlar dahil 120 sivil alındı. Bunun karşılığında 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri ile siviller Belarus'ta bulunuyor Hepsi, tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak" denildi. Esir değişim süreci devam edecek.