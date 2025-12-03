Rusya: Washington’ın 28 maddelik planına ek 4 yeni belge daha sunuldu

Görüşmeye katılan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin'in Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner ile yaptığı toplantının "verimli ve olumlu" geçtiğini duyurdu.

MOSKOVA BAZI MADDELERE SICAK BAKTI

Uşakov, Putin'in Ukrayna krizine ilişkin ABD planının bazı bölümlerine olumlu yaklaştığını, bazı maddelere ise eleştirilerini açıkça dile getirdiğini belirtti. Washington'ın bu çerçevede Moskova'ya dört ek belge daha gönderdiğini vurguladı.

KRİZİN ÇÖZÜMÜ MASADA

Tarafların, Ukrayna'daki savaşın gelecekte nasıl çözülebileceğine dair genel prensipler üzerinde değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Uşakov, görüşmede somut adımların konuşulmadığını, sürecin çerçevesi ve olası barış koşullarının ele alındığını aktardı.

Uşakov, Putin ile Trump arasında olası bir yüz yüze görüşmenin, Ukrayna meselesinde kaydedilecek ilerlemeye bağlı olacağını dile getirdi. Uşakov, "Önümüzde hala büyük bir çalışma var" ifadesinin kullandı.