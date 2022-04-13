Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk’un eşi Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Çok buyük bir otoriteye sahipsiniz

ÇOK BÜYÜK BİR OTORİTEYE SAHİPSİNİZ

Marçenko yardım çağrısına şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğu olduğunuzu birçok kez dile getirdiğiniz. Rusya'nın da dostusunuz. Bunan inanıyorum. Türkiye'de "İyi dost kara günde belli olur" derler. Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok korkuyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar."