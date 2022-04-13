Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk’un eşi Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Çok buyük bir otoriteye sahipsiniz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram'dan yaptığı paylaşımda,Viktor Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaşmıştı. Görüntülerin ardından Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko Youtube hesabından bir video paylaştı ve Başkan Erdoğan'dan yardım talep etti. Marçenko yayınladığı videoda "Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar." ifadelerini kullandı.
"ÇOK SAYGIDEĞER ERDOĞAN"
Oksana Marçenko, kişisel Youtube hesabından bir mesaj yayınladı. "Çok saygıdeğer Erdoğan" hitabıyla başladığı mesajında Marçenko, Viktor Medvedçuk'un eşi olduğunu belirterek "Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Miktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenski'nin kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Dava önce siyasi bir davada eşimi mahkûm etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlâl etmedi." dedi.
ÇOK BÜYÜK BİR OTORİTEYE SAHİPSİNİZ
Marçenko yardım çağrısına şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna'nın dostu olduğu olduğunuzu birçok kez dile getirdiğiniz. Rusya'nın da dostusunuz. Bunan inanıyorum. Türkiye'de "İyi dost kara günde belli olur" derler. Ailem, ben, Viktor'la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor'un hayatı için çok korkuyorum. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar."