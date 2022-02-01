Rusya yaptırım tehditlerine rest çekti: Geri teper, karşılık veririz

YAPTIRIM TEHDİTLERİNE YANIT: KARŞILIK VERİRİZ

''Bize o kadar çok yaptırım uygulandı ki artık sayısını hatırlamıyoruz. Hiçbir şey olmadan önce yaptırımdan bahsediyorlar. Biz yaptırımlarla yaşamayı öğrendik. Umarım yapmazlar ama geri teper ve elbette karşılık veririz.'' dedi.