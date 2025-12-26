Rusya, yeni barış teklifine mesafeli

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'den beri süren savaşın sonlandırılması için ABD'nin sunduğu ve önceki gün Kiev'in açıkladığı 20 yeni madde için Moskova'nın cevabı bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, barış planını analiz ettiklerini belirterek, "Devlet Başkanı'nın alacağı karara göre Amerikalılarla iletişimi sürdüreceğiz" dedi. İngiliz Reuters ajansına göre ise Moskova, ABD'nin son Ukrayna barış planında kapsamlı değişiklikler talep etmeye hazırlanıyor. Kremlin'e yakın bir kaynağa göre mevcut taslakta Rusya açısından kritik maddeler bulunmuyor. Örneğin NATO'nun doğuya genişlemeyi durduracağına dair garanti yer almıyor, Ukrayna'nın AB üyeliği halinde nasıl tarafsız kalacağı netleşmiyor.

'ÖLSÜN' DUASI

Ukrayna lideri Zelenski, Noel konuşmasında, "Bugün hepimiz aynı hayali paylaşıyoruz. Ve hepimiz aynı dileği tutuyoruz: Ölsün" dedi. Zelenski'nin Putin'i hedef aldığı düşünüldü.