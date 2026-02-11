Rusya yerli platformlara yöneldi

Rusya'nın Ukrayna savaşı ve yaptırımların ardından ekonomideki dönüşümü, internete de yansıdı. Kremlin, Batı merkezli internet ağından kopuk bir dijital ekosistem inşa ediyor. Rusya'da milyonlarca kullanıcı, yerli platformlara yönelirken VKontakte ve Telegram ortaya çıkan boşluğu dolduruyor. Rusya'daki internet, Çin'deki "Büyük Güvenlik Seddi" modeline daha fazla benzemeye başladı. Yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkan donanım sorunları da alternatif çözümleri zorunlu kıldı.