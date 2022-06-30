Rusya Yılan Adası kararını duyurdu!

Harkiv ve Dnipro bölgelerinde 5 mühimmat ve silah deposunun Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerince yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin 39 yönetim merkezi ile asker ve askeri teçhizatın imha edildiğini belirtti. 3 "Su-25" tipi savaş uçağı ve 9 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaşan Konaşenkov, Odessa bölgesinde Buk-M1 hava savunma füze sisteminin, Dnipro bölgesinde de S-300 hava savunma sisteminin radar istasyonunun vurulduğunu söyledi.