Rusya yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kayıp

Ukrayna Başbakanı Sergii Koretskyi, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında Afrika ülkesi Gine-Bissau bayraklı bir yük gemisine düzenlediği saldırıda 18 kişilik gemi mürettebatından 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Koretskyi, geminin yükünü aldıktan sonra limandan ayrıldığını ve geminin Hindistan, Suriye ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 18 kişilik mürettebatın bulunduğunu belirtti.

Saldırıda gemide büyük çaplı yangın çakırken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri kurtarma çalışmaları başlattı. Gemiden 2'si yaralı 8 kişi kurtarıldı. Koretskyi, 5 denizciden ise hala haber alınamadığını sözlerine ekledi.