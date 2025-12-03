Rusya, Zaporijya bölgesinde Çervonoye yerleşim birimini ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Zaporijya bölgesindeki Çervonoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Bakanlık, Rus birliklerinin cephe hattının birçok noktasında ilerleme sağladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Zaporijya bölgesinde Çervonoye yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
102 UKRAYNA İHA'SI VURULDU
Açıklamada, Ukrayna'ya ait toplam 102 insansız hava aracının Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.