Rusya: Zaporijya bölgesinde Varvarovka yerleşim birimini ele geçirdik

"GECE BOYUNCA 235 UKRAYNA İHA'SI VURULDU"

Öte yandan, bakanlığın başka bir açıklamasında, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik farklı bölgelerde insansız hava aracı ile saldırılar düzenlediği belirtilerek, "Gece boyunca Ukrayna'ya ait toplam 235 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yerel saatle 08.00'den 12.00'ye kadar 10 İHA'nın daha düşürüldüğü duyuruldu.