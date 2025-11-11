Rusya: Zaporijya’da bir yerleşim yeri daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde yer alan Novouspenskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği vurgulandı. Açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, ilerleyerek Zaporijya bölgesinde Novouspenskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
ÜÇ BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Gnatovka, Zaporijya bölgesinde de Novoye ve Sladkoye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.